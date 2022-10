"Hij is de enige die hem uit de tent kan lokken", voegde de moeder van Tsitsipas eraan toe "Op Wimbledon besloot Kyrgios een aantal grondbeginselen van de sport te negeren. De wedstrijd werd heel vreemd en nerveus omdat hij 'vuil' tennis speelde gespeeld."

Sergeyevna Apostoli doelde op enkele gebeurtenissen tijdens de wedstrijd waarin Kyrgios de diskwalificatie van zijn tegenstander had geëist. Tsitsipas werd aanvankelijk gewaarschuwd voor slaan van de bal in het publiek en kreeg daarvoor even later een strafpunt. De Australiër daarentegen schreeuwde luid over het veld en schold de scheidsrechter meerdere keren uit.

"Mijn zoon speelt niet zo. Hij verloor zijn kalmte en daardoor ook de wedstrijd door het gedrag van zijn tegenstander. Dat was de enige reden waarom hij ten onder ging," aldus Ma Tsitsipas.

De Griek uitte scherpe kritiek op Kyrgios na het duel. "Er is geen wedstrijd geweest waarin hij zich zo gedroeg. Hij kwelt constant mensen. Waarschijnlijk werd hij als kind ook gepest", zei Tsitsipas op de persconferentie na zijn nederlaag.

Wimbledon | Tsitsipas slaat na onderhandse service Kyrgios bal tegen het scorebord

