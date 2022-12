Monfils is inmiddels 36 jaar oud en dat is te merken. Vorig jaar was hij goed op de Australian Open en haalde hij de kwartfinale. Daarna ging het echter mis. Monfils moest geopereerd worden aan zijn hiel en miste daardoor Roland Garros en Wimbledon.

Monfils had zijn ogen gericht op een comeback op de US Open, maar opnieuw sloeg het noodlot toe en dus bleef het bij die ene grandslam in 2022. Komend jaar wil Monfils zijn vorm langzaam opbouwen naar een meer stabiel jaar en bovendien speelt er nog meer. Hij werd dit jaar vader en zal dus ook tijd thuis door willen brengen.

Eerder gaf Monfils meermaals aan te willen tennissen tot zijn veertigste. Daar is door het vaderschap echter verandering in gekomen: "Ik zei altijd dat ik tot mijn veertigste wilde spelen, maar hoe meer tijd in doorbreng met mijn dochter, hoe meer ik denk dat ik wat minder lang wil spelen. Ik hoop niet dat 2024 mijn laatste jaar is, maar misschien dat ik daarna nog één seizoen doorga."

Parijs 2024

Monfils zal zich zodoende niet blind op de toernooien in het voorjaar van 2023 storten. De Australian Open laat hij aan zich voorbijgaan om zich in eerste instantie op Roland Garros te richten. Hier zal hij zijn beschermde status gebruiken om deelname af te dwingen op het toernooi in zijn achtertuin.

"De beschermde ranking bestaat als je enkele maanden niet speelt. Als ik die gebruik, hoef ik niet op de Australian Open te spelen en dat zal mijn beslissing worden", aldus Monfils.

Dit moet allemaal leiden tot een optimale voorbereiding op de Olympische Spelen van 2024 in Parijs. Monfils wil niets liever dan Frankrijk vertegenwoordigen op de Spelen en dus staat het aankomende anderhalf jaar volledig in het thema daarvan.

"2023 wordt een belangrijk jaar voor me. Het wordt een jaar van transitie van blessures naar weer meedoen op niveau en om me te kwalificeren voor Parijs 2024. Ik wil de Olympische Spelen niet missen, want het zullen mijn laatste zijn."

