"Je kent me als de coach van Serena Williams. Vandaag begin ik aan een nieuw hoofdstuk in mijn coachingcarrière: ik ben de fulltime coach van Simona Halep", schreef Mouratoglou in een nieuwsbrief die donderdag om 12.00 uur naar zijn abonnees werd gestuurd.

Hij schreef op Twitter: "Vandaag begin ik aan een nieuw hoofdstuk in mijn coachingcarrière: ik ben nu de fulltime coach van Simona Halep. In de afgelopen acht maanden realiseerde ik me hoeveel ik het trainersvak heb gemist. Het is de passie van mijn leven en ik heb nog steeds het gevoel dat ik zoveel te geven heb.

"Simona kwam voor een trainingssessie naar de Mouratoglou Academy in voorbereiding op Indian Wells. Ik kwam langs bij een paar van haar trainingen en zag haar trainen. Aan het einde van de week vroeg ze mij of ik beschikbaar was om haar te coachen. Ik heb het grootste respect voor haar, maar dat was toen geen mogelijkheid."

"Een paar weken later had ik een gesprek met Serena en was die mogelijkheid er ineens wel - in ieder geval op korte termijn - om met iemand anders samen te werken", aldus Mouratoglu.

Terug naar de top

Nadat Halep in 2021 werd geteisterd door een zware blessure, lijkt ze dit jaar weer op de weg terug. Ze speelde dit seizoen 22 wedstrijden en won de Melbourne Summer Set 1-titel. Daarnaast bereikte ze achtste finale op de Australian Open en de halve finale op Indian Wells.

Mouratoglou gelooft dat de 30-jarige Halep, momenteel de nummer 19 van de wereld, weer de top van het vrouwentennis kan bereiken. "Het doel is om op een dag haar te laten stoppen met denken: 'Ik heb het maximale gedaan van wat ik had kunnen doen'", vertelde hij aan Tennis Majors.

Verbetering

"Ze is de nummer 1 van de wereld geweest en ze heeft Grand Slams gewonnen. Er is geen reden waarom ze niet terug naar de top zou kunnen of naar de top zou willen. Ze is een echte kampioen."

"Ik heb ook het gevoel dat er in bepaalde facetten van haar spel nog veel ruimte voor verbetering is, en bovendien is ze nog steeds erg hongerig. Ik vind het een fantastische basis om op te bouwen met als doel het minstens net zo goed te doen als voorheen."

