Het ging een tijdje weer de goede kant op met Murray, maar tijdens het laatste grandslam van het jaar in de Verenigde Staten was de derde ronde het eindstation. Daarna speelde de Brit toernooien in Gijon, Bazel en Parijs, maar daar werden in totaal slechts drie wedstrijden gewonnen.

"Ik was behoorlijk somber met de laatste maanden", vertelde Murray aan The Evening Standard. "De laatste zeven of acht toernooien had ik problemen met kramp en daar had ik nooit eerder zo constant last van gehad. Daardoor ben ik extreem teleurgesteld."

"Ik kan dealen met het verliezen van een tenniswedstrijd, want het is een moeilijke sport en soms presteer je niet zo goed als je had gewild. Maar er zijn geen excuses als je lichaam je in de steek laat", aldus een strenge Murray.

Volgens Murray moet er dus het nodige veranderen de komende maanden: "Als ik terugkijk op de laatste vier of vijf maanden, dan heb ik niet genoeg werk geleverd om mee te doen op dit niveau. Ik moet dat veranderen als ik terug wil naar de toppen van mijn kunnen."

Desondanks heeft de Brit vertrouwen in komend jaar: "Ik kijk positief tegen het komende seizoen aan en de arbeid die ik moet leveren. Ik moet de komende zes tot acht weken de tank helemaal legen in de gym en op de trainingsbaan."

Hogere doelen

Murray heeft nog geen afstand genomen van zijn hogere doelen: "Ik stond rond de 130e plaats van de wereld bij de start van het seizoen en nu sta ik in de top-50. Voor de meeste spelers is dat een erg positief jaar. Ik zie het echter niet zo, maar ik heb wel vooruitgang geboekt."

"Er is geen garantie dat ik die wedstrijden wel gewonnen zou hebben als ik geen kramp had gehad, maar ik denk wel dat ik dan in ieder geval verder op toernooien had kunnen komen", aldus de drievoudig grandslamwinnaar.

Murray kon eindelijk weer blessurevrij spelen dit jaar en daarom speelde hij ook zo veel mogelijk: "Ik heb veel toernooien gespeeld vanaf Wimbledon naar het einde van het seizoen. Uit het oogpunt van de conditie is mijn lichaam daar niet goed mee omgegaan, maar er zijn niet de slepende blessures geweest zoals de jaren daarvoor."

Toekomst van het Britse tennis

Murray sprak ook over de toekomst van het Britse tennis, die met goede spelers als Emma Raducanu, Cameron Norrie, Dan Evans en Jack Draper meer dan in orde lijkt. Murray is blij dat er eindelijk opvolging is, nadat hij jarenlang in zijn eentje het Britse tennis moest dragen.

Vooral over Jack Draper is de veteraan enthousiast: "Jack heeft een gigantisch potentieel en speelt pas zes of zeven maanden op de Tour. Ik heb het geluk gehad dat ik met hem kon trainen. De toekomst lacht hem tegemoet en hetzelfde geldt voor Emma Raducanu. Daarnaast zijn er ook nog een paar junior talenten bij de vrouwen waar de coaches heel enthousiast over zijn."

