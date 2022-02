Vanwege zijn fysieke staat slaat Murray dit jaar het gravelseizoen over. Daarmee mist de Schot ook Roland Garros, het toernooi waar hij in de finale stond in 2016 maar niet wist te winnen.

Murray imponeerde dit jaar al enorm door de finale te halen van het ATP-toernooi in Sydney, een voorbereidingstoernooi voorafgaand aan de Australian Open. In de finale was de Rus Aslan Karatsev te sterk, maar Murray stond eindelijk weer op het podium waar hij thuishoort: in grote finales.

Op dit moment bereidt de tweevoudig Wimbledon-winnaar zich voor op het ABN AMRO World Tennis Tournament in Rotterdam. Murray heeft een wildcard gekregen van toernooidirecteur Richard Krajicek en komt in de eerste ronde uit tegen de Kazach Alexander Bublik.

Gravel verergert pijn

De drievoudig grandslamwinnaar reageerde als volgt. "Op dit moment ben ik niet van plan om op gravel te gaan spelen."

"Het spelen op gravel heeft de pijn de laatste jaren verergerd."

Vorig jaar had ik wat problemen aan het begin van het jaar, en gravel hielp me niet echt. Ik heb dit met mijn team overlegd, en ondanks dat ik me goed en gezond voel wil ik het risico niet nemen.

Nieuwe coach

In aanloop naar het ABN AMRO World Tennis Tournament heeft Murray de samenwerking met ex-coach Dani Vallverdu weer opgepikt. De Zwitser zat in het kamp van Murray toen de Schot triomfeerde op de US Open en Wimbledon. Vallverdu is op dit moment nog steeds de coach van Stanislas Wawrinka, maar is in ieder geval in de havenstad de coach van Murray.

