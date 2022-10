Murray is zich er ook van bewust dat zijn eigen carrière tegen het einde loopt: ''Ik weet dat ik niet voor altijd kan blijven spelen, maar het einde is voor iedereen anders. Het is erg zeldzaam dat je een perfect einde hebt.''

''Roger Federer eindigde aan dezelfde kant van het net als zijn grote rivaal, terwijl Serena Williams het goed deed op de US Open en goed speelde. Dat zijn verschillende manieren en er is geen goede of verkeerde manier om het af te sluiten. Het gaat erom wat goed voelt voor jou'', zo vindt de Schot.

Murray ziet vooral veel liefde voor de sport bij de tennissers die lang door blijven gaan: ''Het is mooi om te zien hoeveel de sport voor ze betekent. Degenen die vijftien of twintig jaar lang spelen, doen dat omdat ze echt van de sport houden.' Dan is het ook mooi om te zien dat ze een goed afscheid krijgen van de fans.''

''Ik denk niet dat spelers tennissen om geliefd te worden bij het publiek, maar het is fijn om je geliefd en gerespecteerd te voelen door het publiek als het einde van je loopbaan nadert. Het was goed om te zien dat al die spelers zo veel liefde kregen, terwijl ze die tijdens hun carrière misschien niet gehad hebben. Pas aan het einde realiseren mensen zich wat dit soort spelers allemaal bereikt hebben'', aldus Murray.

