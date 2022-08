Tennis | Nadal delft onderspit tegen Coric bij terugkeer op de baan

"Als je terugkomt van een blessure en de eerste wedstrijd wint, wordt het beter. Dat was vandaag niet het geval", aldus de Spanjaard.

Nadal werkt in de Verenigde Staten toe naar het laatste Grand Slam van het jaar, de US Open in New York. De wedstrijd tegen Coric was zijn eerste officiele optreden sinds de kwartfinale op WImbledon, waar hij in een supertiebreak won van de Amerikaan Taylor Fritz.

"Ik heb daar onvergetelijke momenten beleefd en ik zal elke dag mijn best doen om er klaar voor te zijn. Hetpubliek in New York geeft me een bijzondere energie, het is een heel speciale plek voor mij. "

"Het is moeilijk om veel positieve dingen uit deze wedstrijd te halen", zei de Spanjaard. "Ik moet trainen. Ik moet nog meer vechten. Dat is de waarheid."

