Het einde van de carrière van Federer lijkt nabij. De Zwitser, inmiddels veertig jaar oud, is herstellende van zijn derde knie-operatie. Deze zomer verdwijnt hij van de wereldranglijst, omdat hij dan een jaar niet in actie is gekomen. Voorlopig lijkt hij niet voor de Laver Cup in september zijn volgende partij te spelen.

Serena Williams bevindt zich in een soortgelijke situatie. De veertigjarige Amerikaanse speelde vorig jaar tijdens Wimbledon voor het laatst op het hoogste niveau. Haar rentree is nog niet aangekondigd.

Afscheid

Allebei verdienen ze het allermooiste afscheid, vindt Wilander die Jo Wilfried-Tsonga zag stoppen op Roland Garros. "Het liefste zie ik ze natuurlijk nog jaren doorgaan, maar helaas worden ook zij ouder. Ik vind dat zij hun laatste wedstrijd in een vol stadion moeten spelen op hun favoriete locatie."

De Eurosport-expert hoeft niet lang na te denken waar dat zou moeten zijn. "Voor Federer denk ik dan aan Wimbledon en bij Serena aan het Arthur Ashe Stadium in New York. Of het nu de eerste ronde, de tweede ronde, de halve finale of de finale is, dat maakt niet uit."

Bedanken

"We willen ze heel graag eren en bedanken voor alles wat ze voor de sport hebben gedaan", vervolgt Wilander. "Ze hebben de generatie die nu speelt geïnspireerd. Spelers als Rafael Nadal en Novak Djokovic zouden niet op dit niveau zijn zonder dat Roger Federer de toon had gezet. En dit geldt natuurlijk ook voor Serena Williams. Zij is misschien wel de beste tennisspeelster ooit."

