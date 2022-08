De winnaar van de US Open 2021 legde uit: "Tegelijkertijd, als ik tijdens het hardcourtseizoen in de VS goed speel, dan heb ik het gevoel dat ik deze positie best lang kan vasthouden ."

Medvedev voert momenteel voor de zevende week op rij de ATP-ranking aan (7625 punten). Achter de Rus staan Alexander Zverev (6850) en Nadal (6165). Voor de Rus kan met name de US Open ( vanaf 29 augustus live op Eurosport ) kostbaar zijn qua punten. Als regerend titelhouder moet Medvedev 2000 punten op de wereldranglijst verdedigen.

Ad

Nadal, de belangrijkste concurrent dus volgens Medvedev, miste vorig jaar de US Open vanwege een aanhoudende voetblessure.

Tennis Tennis | Wat kunnen we deze zomer nog verwachten van Serena en Venus Williams? EEN UUR GELEDEN

"Ik weet dat het belangrijkste is om toernooien te winnen en die punten te proberen te pakken. Dan kun je de nummer 1 behouden."

US Open | Superieure Medvedev ontzegt Djokovic Calendar Slam

DJOKOVIC ZAKT OP RANGLIJST NA WIMBLEDON

Novak Djokovic wordt daarentegen door de 26-jarige helemaal niet genoemd in de race om de koppositie. De Serviër won Wimbledon, maar door uitsluiting van Russische en Wit-Russische atleten werden geen wereldranglijstpunten toegekend. Djokovic verloor daardoor de punten van vorig jaar toen hij in Londen ook de beste was. Na Wimbledon zakte de 35-jarige van de derde naar de zevende plaats.

In de ATP-ranking moet de 21-voudig Grand Slam-winnaar genoegen nemen met positie zes (4770) achter Stefanos Tsitsipas (5000). Carlos Alcaraz klimt ook naar de vierde plaats (5035), de hoogste notering ooit voor de jonge Spanjaard .

Medvedev zal deze week voor het eerst sinds juni weer op de baan te zien zijn tijdens het hardcourttoernooi in Los Cabos in Mexico.

Wimbledon | Bekijk in samenvatting hoe Djokovic zijn zevende kroon verovert

WAAR KIJK JE?

Voor de Australian Open, Roland Garros, Wimbledon en de US Open ben je bij ons aan het juiste adres! Tijdens de Grand Slams zie je alle rally’s, alle mooie punten en alle Nederlanders in actie. Kijk live op Eurosport of stream jouw gewenste partij live via discovery+

US Open US Open | Djokovic traint door voor US Open ondanks inreisverbod 8 UUR GELEDEN