Tennis | “Nadal is niet bang om knock-out te gaan” - Wilander blijft versteld staan

Nadal viert binnenkort tijdens Roland Garros zijn 36ste verjaardag en af en toe zit er wel een beetje sleet op, maar keer op keer weet hij weer op te staan en zichzelf te overtreffen. Zelfs een 0-2 achterstand in sets weerhield Nadal er in Mebourne niet van om alles te blijven geven, met het schrijven van historie als gevolg.

“Het is ongelooflijk dat hij dit maar volhoudt. Vorig jaar rond deze tijd dachten we: zijn carrière zit er bijna op. Misschien dacht hij dat zelf ook wel. Ik kon me niet voorstellen dat hij dit zou kunnen, het was al pure winst wanneer hij actief zou blijven”, aldus Eurosport-expert Wilander vol bewondering.

Tennisproblemen

“Als je op emotioneel vlak naar Rafa kijkt, is hij stukken jonger. Eerder 16 dan 36 jaar. Op dit vlak onderscheidt hij zich van de anderen in de Grote Drie. Er zijn vast professors of wetenschappers die niet verveeld raken van het oplossen van weer een probleem, zelfs als ze het antwoord nooit helemaal kunnen achterhalen.”

“Dat geldt voor Nadal ook. Ik denk niet dat er ooit een proftennisser is geweest die het leuker vindt om angst, nervositeit en onzekerheid te ervaren. Rafa is zó verliefd op het oplossen van tennisproblemen dat hij alle bijbehorende onrust en pijn voor lief neemt.”

Knock-out

“Wat staat me om te hoek te wachten, welke uitdaging ligt er in het verschiet? Nadal is constant benieuwd. Terwijl ook Mike Tyson om de hoek kan staan om je knock-out te slaan. Maar daar is hij niet bang voor. Rafa gaat altijd de volgende uitdaging aan.”

