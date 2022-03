Nadal klaagde voor, tijdens en na de verloren finale tegen Taylor Fritz over het hebben van moeite met ademen. Nu blijkt waarom. Er is sprake van een stressfractuur in een rib. En dat heeft tijd nodig om te herstellen, waarschijnlijk een dikke maand.

De blessure betekent dat Nadal straks in aanloop naar zijn geliefde Roland Garros – hij won het toernooi al dertien keer – zich eens te meer moet terugknokken van een fysieke achterstand. Ook kan hij minder trainingsuren maken dan gewenst in het optimale scenario.

Ook voet speelt op

Nadal verbaasde vriend en vijand door na een lange absentie op z’n allerbest terug te komen tijdens de Australian Open, waarna hij in een zinderende finale aan het langste eind trok ten koste van Daniil Medvedev. Het winnen van zijn 21ste Grand Slam-titel betekende een extra bladzijde in de geschiedenisboeken van het tennis.

Nadal was vorig jaar lange tijd uitgeschakeld met een blessure aan zijn voet. Ook die kwetsuur speelde weer een beetje op. De 35-jarige Spanjaard gaf in ieder geval aan af en toe weer wat pijn te hebben aan de voet die hem al eerder zoveel problemen bezorgde.

Eens te meer moet Nadal straks dus in de achtervolging ten opzichte van zijn jongere rivalen, in de strijd om het terugwinnen van zijn graveltroon in Parijs. “Dit is een onverwachte tegenvaller”, meldde Nadal volgens Marca . “Na de goede start van het jaar maakte ik me ervoor op om door te pakken, want er komt een belangrijk onderdeel van het seizoen aan.”

Tegenslag overwinnen

“Maar ach, ik weet wat het is om te strijden en tegenslagen te overwinnen. Ik zal geduld moeten opbrengen om dat nog maar eens te doen. Zodra het licht op groen springt, moet ik keihard werken om weer fit te worden. Eens te meer wil ik iedereen bedanken voor zijn of haar support.”

De 2022-editie van Roland Garros begint over precies twee maanden, wat betekent dat Nadal zo min of meer de helft van zijn voorbereiding moet wegstrepen.

