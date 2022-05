Nadal won eerder dit jaar nog zijn 21ste Grand Slam door de Rus Daniil Medvedev in de finale van de Australian Open te verslaan . Op Wimbledon, later dit jaar, is die finale onmogelijk. De organisatie van het Londense grastoernooi weigert Russen en Belarussen te laten spelen vanwege de oorlog in Oekraïne.

Toptientennissers als Medvedev (ATP-2) en Andrey Rublev (ATP-8) zijn zo bij voorbaat uitgeschakeld voor de titel. Ook de Belarussische Aryna Sabalenka (WTA-4) moet zo het toernooi waar ze vorig jaar de halve finale nog bereikte overslaan.

Ad

Djokovic

Tennis Tennis | “Ik weet niet of ik mentaal in topvorm ben” - Djokovic over zoektocht naar beste spel 3 UUR GELEDEN

Nadal vindt het jammer dat die spelers van het toernooi worden geweerd. “Het is oneerlijk voor de spelers, mijn collega’s, zij kunnen er niets aan doen. Het is niet hun schuld dat er nu oorlog is.” Nadal schaart zich met zijn uitspraken in een rijtje met onder meer Elina Svitolina en Novak Djokovic , die zich ook niet kunnen vinden in de beslissing van de Engelse organisatie.

“Ik baal ervan”, zei de 35-jarige Nadal. “Ik had gewild dat het anders zou zijn. Het is alleen wat het is. Misschien dat we als spelers nog een beslissing kunnen nemen.” Wat de Spanjaard met die laatste uitspraak bedoelt, is onduidelijk.

Rentree

Nadal sprak in Madrid ook over zijn terugkeer op de tennisbaan. Nadal moest na het toernooi van Indian Wells, waar hij de finale verloor van Taylor Fritz , zich afmelden voor de volgende toernooien vanwege een ribblessure. Hij stond daardoor zes weken langs de baan. Zijn laatste wedstrijd speelde hij 21 maart.

Nadal maakt in Madrid zijn terugkeer op het hoogste toernooi. Ook speelt hij daar zijn eerste wedstrijd van het seizoen op gravel. Hij zegt op dit moment weer terug te zijn van zijn blessure, maar houdt ook een slag om de arm. “Iedereen die ooit een rib heeft gebroken weet hoe lastig en pijnlijk dat is, mijn voorbereiding verliep daarom erg moeilijk.”

“Het gaat hoe dan ook een lastige week worden”, keek de man uit Mallorca vooruit op het toernooi. “Ik moet niet teveel van mezelf verwachten, want het zal verre van perfect zijn deze week.” ‘Rafa’ speelt het toernooi in Madrid ter voorbereiding op zijn grote doel: Voor de veertiende keer Roland Garros winnen. “Ik heb nog drie weken tot Parijs.”

Indian Wells | Fritz wint zijn eerste ATP Masters-titel door Nadal in finale te verslaan

Onsportief gedrag

Ook Nadal wil dat er strengere regels komen.“Er zijn bepaalde grenzen die men niet mag overschrijden. De veiligheid van ballenjongens en lijnrechters staat voorop.” Hij is dan ook blij dat de tennisbond heeft aangegeven toekomstig onsportief gedrag harder aan te pakken.

Tennis | Alexander Zverev uit de Mexican Open gezet na aanval met racket op scheidsrechter

Waar kijk je?

Roland Garros begint 22 mei en twee weken lang zie je prachtig graveltennis op Eurosport. Wil je echt geen enkele rally missen? Stream dan via discovery+

Tennis Tennis | Van de Zandschulp stijgt naar hoogste positie voor Nederlander in zeventien jaar op Ranking 5 UUR GELEDEN