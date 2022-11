Nadal zelf houdt zich op de vlakte over dit onderwerp: ''Om eerlijk te zijn weet ik niet of ik de beste in de geschiedenis van het tennis ben, maar ik beschouw mezelf niet als zodanig. Het is iets dat op de achtergrond speelt."

De Spanjaard ziet vooral het positieve van het tijdperk Nadal, Federer, Djokovic: "Met deze spelers zijn we erin geslaagd om onze dromen te laten uitkomen en wat dat betreft is onze sporterfenis wat het is en we zien wel hoe het ervoor staat als ik mijn carrière beëindig."

Nadal vindt zijn resultaten op de tennisbaan dan ook niet het belangrijkst: "Voor mij is de belangrijkste erfenis dat iedereen met wie ik te maken heb gehad de afgelopen 20 jaar tijdens mijn loopbaan mij herinneren als een goed mens."

"Uiteindelijk gaat het om de persoonlijkheid, om educatie, om respect en de affectie waarmee je mensen behandelt. Dit gaat verder dan het professionele gedeelte, want aan het einde is dat wat overblijft", aldus de recordkampioen.

