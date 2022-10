"Hallo allemaal. Na een paar dagen en veel lieve berichten, wilde ik jullie allemaal bedanken", schreef Nadal aan zijn volgers: "We zijn erg blij en het gaat heel goed met ons", voegde de Spanjaard toe.

In de aanloop naar de geboorte van zijn kind was Nadal niet in het openbaar verschenen - behalve bij de Laver Cup om het afscheid van Roger Federer te vieren.

De 22-voudig Grand Slam-winnaar wilde zich volledig op zijn gezin concentreren. Aan het einde van zijn bericht had de Spanjaard ook "een dikke knuffel" klaar staan ​​voor zijn fans.

Met het babynieuws is het maar de vraag of we Nadal dit jaar nog in actie zien op de tennisbaan. "Er zijn belangrijkere dingen waar ik voor moet zorgen", had hij eerder gezegd na zijn uitschakeling op de US Open.

Sindsdien kwam de 22-voudig Grand Slam-winnaar dus alleen in actie bij het afscheid van Roger Federer.

Of Nadal te bewonderen valt bij de ATP Finals, waar hij zich al wel voor heeft geplaatst, is dus ook nog maar zeer de vraag.

