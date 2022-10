In juni onthulde Rafael Nadal op het toernooi op Mallorca dat zijn vrouw Maria Francisca zwanger was. "Als alles goed gaat, word ik vader", zei hij destijds.

Kort daarna werd ook bekend dat beiden een zoon verwachten. Vanwege de aanstaande geboorte was Nadal slechts één dag bij de Laver Cup, waar hij samen dubbelde met Roger Federer. Vlak daarna vloog hij snel terug naar huis.

De 36-jarige Nadal en de 33-jarige Perelló kennen elkaar al sinds hun kindertijd in Manacor/Mallorca. Beiden zijn sinds 2005 een stel en trouwden in 2019 in Sa Fortalesa. De zoon zou dezelfde naam moeten hebben als zijn vader - Rafael.

Real Madrid maakt nieuws bekend

Terwijl Nadal zich zaterdagavond nog stil hield op sociale media, maakte voetbalclub Real Madrid de geboorte van hun eerste kind op twitter 'officieel'.

"Gefeliciteerd aan ons dierbaar erelid Rafael Nadal en María Perelló met de geboorte van hun eerste kind", twitterde de club: "We delen dit moment met jullie, gefeliciteerd!"

Met het babynieuws is het maar de vraag of we Nadal dit jaar nog in actie zien op de tennisbaan. "Er zijn belangrijkere dingen waar ik voor moet zorgen", had hij eerder gezegd na zijn uitschakeling op de US Open. Sindsdien kwam de 22-voudig Grand Slam-winnaar dus alleen in actie bij het afscheid van Roger Federer.

Of Nadal te bewonderen valt bij de ATP Finals , waar hij zich al wel voor heeft geplaatst, is dus ook nog maar zeer de vraag.

