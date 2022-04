De voormalig nummer een van de wereld komt beter uit de voeten op hardcourtbanen, maar wil haar spel op gravel dit seizoen ook verbeteren. Daarvoor heeft ze een kijkje in de keuken genomen van de beste speler aller tijden op deze ondergrond: Nadal.

Eerder had Osaka in Miami ook al aangegeven dat zij beelden van het voetenwerk van de dertienvoudig Roland Garros-winnaar zou bestuderen om haar prestaties op gravel te verbeteren, maar nu kon ze van dichtbij diens spel bewonderen.

"Ik heb wel wat ideetjes van hem gestolen, maar die verklap ik nog niet. Dat zullen jullie wel zien wanneer ik op de baan sta", zo beloofde Osaka het aanwezige journaille op de mediadag van het Madrid Open.

Tussen haar eigen wedstrijden door gebruikt ze haar tijd in de Spaanse hoofdstad net als tijdens andere toernooien om trainingssessies van andere topspelers te bezoeken. "Ik hoop binnenkort Carlos Alcaraz eens aan het werk te zien."

De jonge Spanjaard wordt in de tenniswereld voorzichtig al gezien als Nadals kroonprins en lijkt een van diens belangrijkste uitdagers in Parijs.Uitstekend studiemateriaal dus voor Osaka, die zichzelf als een student van de sport ziet. "Ik denk dat ik dingen snel oppik als ik spelers van dichtbij kan zien spelen. Het is zonde om de kans om dan niet te gaan kijken."