De Japanse vocht zich tegen de olympisch kampioene Belinda Bencic knap terug van een set achterstand en won uiteindelijk in drie sets: 4-6 6-3 6-4. Dankzij deze zege bereikte ze voor het eerst sinds de door haar gewonnen eindstrijd van de Australian Open in 2021 een finale van een WTA-toernooi.

Haar overwinning zet bovendien de deur open naar een terugkeer in de top 30 - Osaka zakte de laatste maanden weg naar een 77e plek op de wereldranglijst - maar dan moet de voormalig nummer een van de wereld zaterdag wel winnen van de nieuwe lijstaanvoerder, Iga Swiatek

Dat zal niet makkelijk worden, want de 20-jarige Poolse toont al het hele seizoen aan waarom zij een waardige opvolgster is van de onlangs met tennispensioen gegane Ash Barty is. Swiatek won namelijk haar laatste 16 partijen.

RECORD ACES

Makkelijk ging het dus niet voor Osaka tegen de Zwitserse Bencic. "Ik wist dat ik moest blijven vechten en op een of andere manier ben ik er toch in geslaagd te winnen."

Die overwinning dankte ze vooral aan haar service. Osaka sloeg maar liefst 18 aces, het hoogste aantal dat dit jaar door een speelster geslagen werd. Toch hadden dat er meer kunnen zijn, als Bencic niet enkele keren een geweldig antwoord in petto had gehad. "Ik zou willen dat ik haar return had", complimenteerde de Japanse haar tegenstandster.

DANKBAAR

Tim Henman verwacht een mooie finale tussen Swiatek en de opgeleefde Osaka. "Ze oogt al de hele week sterk en ik denk dat ze mentaal goed in haar vel zit. Ze speelt veel beter dan haar rangschikking zou doen vermoeden."

Osaka toonde zich opgelucht na haar zege. "Dit toernooi betekent veel voor me en het is de eerste keer dat ik hier de finale bereik. Daar ben ik heel dankbaar voor. Ik houd van jullie vanuit de grond van mijn hart", bedankte Osaka na afloop het publiek voor hun steun.

