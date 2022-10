De zaak rond de mishandeling vond dinsdag 4 oktober plaats, maar het team van advocaten heeft nu om uitstel gevraagd zodat zij een rapport kunnen samenstellen over de mentale status van Kyrgios.

Kyrgios’ advocaat, Michael Kukulies-Smith, zet in op de volledige vrijspraak van zijn cliënt. Wanneer de rechters overtuigd zijn van de mentale problemen van de Australiër dan is de kans aanwezig dat Kyrgios daadwerkelijk wegkomt met de aanklacht.

Ad

De nummer 20 van de wereldranglijst was zelf overigens niet aanwezig in de rechtszaal. Kyrgios bereidt zich in Japan voor op het ATP-toernoooi van Tokio.

Tennis Tennis | Kyrgios maakt landgenoot en vijand Tomic belachelijk op Twitter - "Ongelofelijk" 21 UUR GELEDEN

Twee jaar gevangenisstraf

Eind 2020 deed Kyrgios voor het eerst een boekje open over zijn depressieve gevoelens en zelfmoordgedachten. Hij gaf aan een periode lang moeite te hebben met uit bed komen en zichzelf meerdere keren verwondingen te hebben toegebracht.

Wanneer de rechters toch niet overtuigd zijn van de mentale staat van Kyrgios dan hangt de tennisser een flinke straf boven het hoofd. Op mishandeling staat in Australië namelijk een maximum van twee jaar gevangenisstraf. De zaak wordt in februari 2023 vervolgd.

Tel Aviv Watergen Open Tennis | Djokovic hongerig naar nieuw succes - "Extra motivatie na lange afwezigheid" EEN DAG GELEDEN