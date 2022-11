De regels waarmee geëxperimenteerd wordt op De Intesa Sanpaolo Next Gen ATP Finals zijn vooral bedoeld om het spel sneller en aantrekkelijker te maken voor de kijker. Zo wordt er bijvoorbeeld gespeeld om sets van vier gewonnen games met een tiebreak op 3-3. Daarnaast begint de wedstrijd maximaal vier minuten nadat de tweede speler de baan betreedt en is er een serviceklok die de speler maximaal 25 seconden biedt om een nieuw punt op te zetten.

Sommige innovatieve ideeën worden door de ATP opgepakt en zijn inmiddels onderdeel van de tenniswereld geworden. Zo werd er op de Next Gen ATP Finals van 2017 voor het eerst zonder fysiek aanwezige lijnrechters gespeeld. Het elektronische lijnensysteem, dat we al kenden van de hawk-eye, bepaalde toen bij elk punt zelf of de bal in of uit was. Inmiddels zien we dat zelfs op de US Open terug.

Nieuwe experimenten

Dit jaar heeft de organisatie weer nieuwe experimenten bedacht. De serviceklok gaat van 25 naar 15 seconden na een ace, dubbele fout of niet geretourneerde service. Verder is er maar één moment per set dat de spelers op de bank mogen zitten tussen de games en wordt het coachen op en rond de baan vaker toegestaan, eventueel met behulp van oortjes. Het toernooi zorgt zelf voor extra input voor de spelers en coaches door live analyses en data van de wedstrijd te delen via tablets.

Toernooidirecteur Ross Hutchins is trots op de vernieuwende kant van het evenement: "Vanaf de eerste editie heeft dit toernooi een enorme kans geboden om de nieuwe generatie van wereldwijde iconen te promoten en om te innoveren voor de toekomst. We zijn er trots op dat verschillende van onze innovaties op de ATP Tour geïmplementeerd zijn en kijken er naar uit om de lat steeds weer hoger te leggen voor de fans, de spelers en de sport."

