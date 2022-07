"Ik heb nog nooit iemand zoals hij gezien", vertelde McEnroe aan Tennis365 . "Ik dacht dat Jimmy Connors altijd het maximale uit zichzelf haalde, totdat ik Rafael Nadal zag. Het is krankzinnig waar hij toe in staat is op de baan. En dat is verreweg de beste kwaliteit die hij heeft."

"Ik bedoel, de man is een ongelooflijke speler, dat weten we allemaal. Maar het feit dat hij de baan op kan gaan en dat soort inspanningen kan leveren, wedstrijd na wedstrijd, game na game. Het is iets waar mensen naar streven, maar wat erg moeilijk is om te doen."

“Anders zou iedereen het doen. Ik bedoel, ga naar Nick Kyrgios en zeg: 'ga naar buiten en doe je best, je wordt nummer 2, nummer 3 van de wereld.' Als het zo makkelijk was, zou hij het wel doen. Maar weet je, voor hem is dat niet zo."

Benadering

De verschillen met Novak Djokovic, Nadals naaste belager als het gaat om Grand Slam-zege's, zijn groot, maar volgens de Amerikaan is niet één van de twee benaderingen beter dan de andere.

"Nou, het zijn totaal tegengestelde benaderingen", vertelde McEnroe aan de BBC. "Djokovic praat openlijk over het willen hebben van de meeste titels en Nadal doet alsof niets ertoe doet, behalve dat hij zich kan inspannen voor elk punt."

"Het lijkt voor beiden redelijk goed gewerkt te hebben als je kijkt naar de geschiedenis en hoeveel Slams ze hebben gewonnen, dus wat je ook gelukkig maakt en wat het beste in je naar boven haalt is waarschijnlijk wat je zou moeten doen."

