Vajda was vijftien jaar lang de coach van Djokovic, van 2006 tot en met 2017 en van 2018 tot en met 2022. Vanaf 2017 was het tweetal tijdelijk uit elkaar toen de Serviër ook samenwerkte met Boris Becker.

Beste tennissers aller tijden

Djokovic ontwikkelde zich onder Vajda tot een van de beste tennissers aller tijden. De Serviër won tot nu toe maar liefst twintig Grand Slams, net zoveel als Roger Federer. Alleen Rafael Nadal heeft er één meer.

In totaal stond Djokovic 361 weken op nummer 1 van de wereldranglijst; een positie die hij vorige week verloor aan Daniil Medvedev . De 34-jarige tennisser beleeft sowieso een roerig jaar. Hij mocht niet deelnemen aan de Australian Open, omdat hij niet is gevaccineerd tegen het coronavirus. Tijdens zijn rentree in Dubai kwam hij niet verder dan de kwartfinale.

Vol lof

Op zijn website spreek Djokivic vol lof over Vajda. "Marian stond aan mijn zijde tijdens de meest belangrijke en memorabele momenten in mijn carrière. Samen hebben we geweldige dingen meegemaakt. Ik ben erg dankbaar voor zijn vriendschap en toewijding. Voor mij blijft hij altijd familie. Ik kan hem niet genoeg bedanken voor alles wat hij voor mij heeft gedaan."

Ook Vajda kijkt met veel trots en plezier terug op de samenwerking. "Ik heb het geluk gehad dat ik de ontwikkeling van Novak van dichtbij heb meegemaakt tot de speler die hij vandaag de dag is. Ik ben enorm trots en dankbaar voor de successen die we hebben bereikt. Ik blijf hem steunen op en naast de baan en kijk uit naar nieuwe uitdagingen."

