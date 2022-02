Djokovic deed zijn plannen uit de doeken bij de Servische media: "Een olympische medaille, in het bijzonder goud, is altijd een grote wens geweest. Helaas heb ik in het verleden nooit de kans gehad om hiervoor te strijden, maar ik ben van plan er te zijn in Parijs in 2024."

Djokovic werd in Tokio in de halve finale uitgeschakeld door Alexander Zverev en dat zit hem nog altijd niet lekker: "Ik heb de wedstrijd met Zverev vaak teruggekeken om erachter te komen wat er fout ging. Ik speelde fantastisch tot dat moment, maar ik voelde dat de pijp leeg raakte, zowel mentaal als fysiek."

Soap in Australië

Voorafgaand aan de Australian Open van afgelopen maand was er veel te doen rondom Djokovic. De Serviër zat vanwege zijn vaccinatiestatus lang in onzekerheid en mocht uiteindelijk niet meedoen.

Toch koestert de mondiale nummer 1 geen wrok jegens het toernooi en het land. "Ik zal me altijd de mooie dingen herinneren van Melbourne. Ondanks alles wat er gebeurd is, heb ik een hele goede band met Australië. De resultaten uit het verleden geven aan hoe ik me voel als ik daar speel."

Vergeten

"Alles wat dit jaar gebeurd is, was totaal onverwacht. Het zal moeilijk worden om het te vergeten, maar ik wil terugkeren naar Australië en in de Rod Laver Arena spelen."

Djokovic gaf eerder aan dat de kans groot is dat hij in de toekomst nog meer Grand Slams over zal slaan, omdat hij niet van plan is zich te laten vaccineren. Deze week maakt hij zijn seizoensdebuut op het ATP-toernooi van Dubai, waar spelers niet gevaccineerd hoeven te zijn.

De soap rondom zijn deelname aan de Australian Open zal een drijfveer zijn voor Djokovic bij zijn rentree: "Alles dat er gebeurd is, zal van invloed zijn op mijn rentree in Dubai. Ik zal proberen om al deze energie te kanaliseren in fysieke en mentale brandstof. Het is zeker extra motivatie."

