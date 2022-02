In een interview met de BBC heeft Novak Djokovic voor het eerste de stilte sinds zijn deportatie uit Australië doorbroken. Hij sprak daarin over zijn standpunt omtrent vaccinaties, zijn positieve test voorafgaand aan de Autralian Open en zijn toekomstplannen.

NIET ANTI-VAX

"Ik ben nooit anti-vax geweest," zegt de Serviër, die bevestigt als kind te zijn gevaccineerd, "maar ik ben voor de individuele vrijheid om zelf te bepalen wat je in je lichaam stopt." Ook sluit hij niet uit dat hij in de toekomst van gedachten zou veranderen.

"Ik ben altijd geïnteresseerd geweest in welzijn, gezondheid en voeding." Zo zouden aanpassing in zijn dieet en slaapgewoontes van hem een betere speler hebben gemaakt, iets wat een rol zou hebben gespeeld in zijn keuze het vaccin te weigeren.

GEEN CONCESSIES

Mocht hij ooit van gedachten veranderen, dan zal dat niet zijn om titels te winnen. Op de vraag of hij toekomstige tennissuccessen over heeft om aan zijn principes vast te houden, is de huidige nummer een van de wereld namelijk heel duidelijk: "Ja, dat is een prijs die ik bereid ben te betalen."

Die standvastigheid zou kunnen betekenen dat Djokovic binnenkort zal ontbreken op Indian Wells, dat in haar reglement heeft opgenomen dat alle spelers gevaccineerd dienen te zijn. Ook zijn deelname aan Roland Garros en Wimbledon later dit jaar zijn serieus in het geding.

VISUM

Daarnaast werd de situatie rond zijn visum voor de Australian Open besproken . In eerste instantie mocht hij het land wel in, maar Alex Hawke, minister van Immigratie, trok die persoonlijk in. Later kwamen er zelfs geruchten op gang over mogelijke vervalsing van zijn positieve en negatieve test. De nummering leek namelijk niet overeen te komen met de ingevulde data.

Djokovic ontkent iets mispeuterd te hebben. "Miljoenen mensen gaan wereldwijd gebukt onder het virus, dus ik neem dit heel serieus. Ik wil niet dat mensen denken dat ik misbruik heb gemaakt van een positieve test."

Hij ontkende ronduit zich bewust te zijn van sjoemelen met de gegevens.

