Beide spelers kennen een moeizame aanloop naar het Franse Open. De Serviër omdat hij vanwege zijn vaccinatiestatus niet op elk toernooi welkom is, Nadal omdat hij last heeft gekregen van een ribblessure.

"Het wordt een geweldig gravelseizoen", begint de tenniscoach zijn betoog op Instagram. "Roland Garros kan de sleutel zijn in de discussie wie de allerbeste is. Als Rafa wint, heeft hij twee Grand Slam-titels meer dan Novak, maar wint Novak, dan staan ze gelijk en heeft hij in de toekomst waarschijnlijk meer kansen."

Ad

Tennis Tennis | "Ik maak me zorgen" - Chris Evert roept op tot meer aandacht voor het mentale aspect 6 UUR GELEDEN

CORONA

"Aan het begin van het seizoen leek Djokovic er beter voor te staan. Hij won de laatste jaren meer Grand Slam-titels dan de anderen en was favoriet om het record te pakken, maar dan komt Covid en moet hij heel veel wedstrijden missen."

In afwezigheid van de ongevaccineerde Djokovic wint Nadal de Australian Open. "Dat heeft hem heel veel vertrouwen gegeven", denkt Mouratoglou, maar toch verwacht hij dat het voordeel weer snel in het voordeel van de Serviër kan kantelen.

Roland Garros | Fenomenale Djokovic klopt Nadal in historisch duel

LASTIG

"Als Djokovic wat wedstrijden kan winnen in zijn verkorte gravelseizoen, dan zou hij vertrouwen kunnen tanken. Maar dat is niet makkelijk als je zo weinig hebt gespeeld. De toernooien die hij tot nu toe speelde, ging hij er al vroeg uit."

Maar voor de Spanjaard zal het ook lastig worden, denkt Mouratoglou. "Hij heeft veel vertrouwen overgehouden aan de start van het seizoen, maar heeft baat bij veel wedstrijden en die kan hij door zijn blessure niet spelen. Nu zal hij er op Roland Garros meteen moeten staan en dat vindt hij niet fijn."

SPANNEND

De coach zou het een ongekend open strijd kunnen worden in Parijs. "Het heeft in de laatste 10, 15 jaar niet zo dicht bij elkaar gelegen, maar dat zou veranderen als Djokovic de komende weken veel wint, dan is hij de grote favoriet en in mijn ogen veruit de beste speler. Zelfs op gravel, waar hij al meermaals van Nadal won - zoals op Roland Garros vorig jaar - en soms zelfs dik."

Door de lastige voorbereiding die beide topspelers kennen richting Roland Garros, zouden er ook outsiders een rol kunnen gaan spelen. "Ik denk dan aan een (Carlos) Alcaraz of een Stefanos (Tsitsipas)."

Miami | Alcaraz heeft grootse plannen - "Wil Grand Slam winnen"

WAAR KIJK JE?

Roland Garros begint 22 mei en twee weken lang zie je prachtig graveltennis op Eurosport. Wil je echt geen enkele rally missen? Stream dan via discovery+

Tennis Tennis | “Zelfs als Barty niet met pensioen was gegaan, was Swiatek nummer één geworden” - Evert 8 UUR GELEDEN