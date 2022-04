De internationale federaties ATP en WTA sluiten tennissers uit deze landen niet uit, maar laten ze uitkomen onder neutrale vlag. Wimbledon bracht woensdag naar buiten dat zij verder willen gaan en alle deelnemers uit deze landen wil weren.

Oproep

Svitolina had de internationale federaties eerder opgeroepen om alle Russische en Belarussische tennissers uit te sluiten die zich niet uitspraken tegen de Russische regering. "Het is ondraaglijk dat mensen ervoor kiezen om te zwijgen. Het leidt tot de voortzetting van moorden in ons land", stelde ze in een officieel statement samen met andere tennissers uit Oekraine.

De beslissing van de All-England Club (AELTC) om alle Russische en Belarussische tennissers niet te laten deelnemen aan Wimbledon gaat haar echter een stap te ver. "We willen ze niet allemaal automatisch uitsluiten. Wij willen alleen bereiken dat de spelers uit deze landen zich uitspreken. Als ze niet achter hun regering staan, dan is het wel zo eerlijk dat ze gewoon mogen spelen."

ATP EN WTA





Ook Ook de ATP en WTA kunnen zich niet vinden in het besluit van Wimbledon. Zij spreken over een eenzijdige beslissing en discriminatie. Ook bekijken zij de mogelijkheden om juridische stappen te nemen. "Discriminatie op basis van nationaliteit vormt een schending van onze overeenkomst met Wimbledon waarin staat dat deelname uitsluitend is gebaseerd ATP-ranglijsten."Ook Novak Djokovic liet zich bij het Servië Open kritisch uit over de beslissing. "Politiek en sport moet je niet met elkaar vermengen. Ik vind het een gek besluit."

