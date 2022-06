Andy Murray heeft gereageerd op de manier waarop Rafael Nadal door pijn heen speelde om te zegevieren op de Roland Garros en over de verschillen tussen hun situaties.

Nadal heeft in 2022 tweemaal een chronisch voetprobleem getrotseerd. Aan het begin van het jaar won hij de Australian Open om vervolgens ook Roland Garros weer op zijn naam te schrijven. Dat terwijl hij voorafgaand aan het toernooi in Parijs ook een stressfractuur in zijn rib opliep .

Ad

Terwijl hij in de Franse hoofdstad zijn 14e titel nastreefde, gingen de geruchten de ronde dat hij na het toernooi met pensioen zou gaan. In plaats daarvan, na het winnen van zijn 22e Grand Slam met een "slapende" linkervoet, zwoer hij "te blijven vechten" en sprak hij zijn ambities uit over Wimbledon en de US Open.

Tennis Tennis | "Ze verdient meer krediet" - Maria Sakkari over aanhoudende kritiek op Emma Raducanu 3 UUR GELEDEN

Roland Garros | Gravelkoning Nadal doet het gewoon weer - veertiende zege in Parijs een feit!

Situatie is anders

Murray heeft ondertussen twee heupoperaties ondergaan en de Brit gaf toe dat zijn motivatie om te blijven spelen anders is dan die van Nadal en gaf toe dat hun situaties "heel anders" zijn.

“Mijn motivatie komt van genieten van de sport, van de sport houden. Mijn situatie is een beetje anders dan die van hem, met de operatie die ik heb ondergaan", vertelde Murray op de officiële website van de ATP .

"Ik denk dat hij speelt om records te breken en de grote evenementen te winnen. Ok, je moet ervan houden en bereid zijn om wat pijn te doorstaan ​​als je een oudere atleet wordt, maar ik denk dat het gemakkelijker is om door de pijn heen te spelen als je strijdt om grote titels."

"Voor mij waren de afgelopen vier of vijf jaar heel anders dan dat. Ik moest Challengers spelen en mijn ranking daalde. Ik heb het gevoel dat onze situaties anders zijn, maar uiteindelijk is de reden dat ik nog steeds speel omdat ik enorm van het spel hou en omdat ik nog steeds denk dat ik op het hoogste niveau mee kan doen."

Tennis Wimbledon | Organisatie bevestigt: grootste prijzenpot ooit dit jaar 4 UUR GELEDEN