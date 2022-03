Osaka reageerde op de uitspraken van Tsitstipas in Miami. Daar zei de Griek het volgende: "Ik wil niet controversieel zijn op het gebied van gelijke betaling tussen man en vrouw, maar gelijke betaling terwijl vrouwen drie sets spelen en mannen die vijf sets spelen. Ik weet het niet."

"Er zijn veel wetenschappers en statistici die zeggen dat vrouwen een beter uithoudingsvermogen hebben dan mannen. Misschien kunnen zij ook best-of-five spelen op Grand Slams. Dat lijkt me leuk. Aan de andere kant zouden we in het mannentennis veel meer variatie hebben gezien in winnaars van Grand Slams als het om best-of-three ging. Dan zouden de winnaars er heel anders uitzien", aldus de nummer vijf van de wereld.

Ad

AusOpen | Tsitsipas schiet te hulp als ballenmeisje schrikt van kakkerlak

Tennis Tennis | “Ik ben een betere tennisser geworden door te dubbelen” - Kyrgios over goede resultaten 3 UUR GELEDEN

Osaka reageert

Osaka wist in haar reactie een glimlach op het gezicht te houden: "Deze man is zo grappig. Ik weet het niet. Ik denk dat het de structuur van tennis zou veranderen. Speelsters zouden dingen heel anders gaan doen in de sportschool bijvoorbeeld. Het zou erg lang duren voor het geïmplementeerd wordt, maar het is een man die praat over een vrouwensport, dus ik denk niet dat dit idee door zal gaan."

"Ik wil niet onbeschoft zijn, maar dit is het gevolg van tientallen jaren hard werken. Tot op dit moment hebben vrouwen hier heel veel werk in gestopt. Het is niet alsof gelijke betaling uit het niets is gekomen. In de geschiedenis van de WTA hebben vrouwen als Billie Jean King, Venus en Serena Williams continu het voortouw genomen om voor gelijke betaling te strijden."

Aus Open | "Oh my god" - Osaka mist smash volledig en schiet in de lach

Waar kijk je?

Alle grote toernooien zijn live te zien op Eurosport. Kijk je liever zonder reclame? Stream dan live tennis via discovery+

Roland-Garros Tennis | “Medvedev moet zijn spel verbeteren” - Wilander met blik op Roland Garros 4 UUR GELEDEN