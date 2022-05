Osaka, die op nummer 20 op Sportico's 2022-lijst van best verdienende atleten ter wereld staat, is de best betaalde sportvrouw ter wereld en heeft de afgelopen twaalf maanden zo'n 53,2 miljoen dollar bij elkaar gespeeld.

Kurt Badenhausen, redacteur van Sportico, zegt dat deze stap vaker wordt gemaakt door grote atleten. "Een eigen bureau opstarten is iets wat we vaker zien bij de grootverdieners in de sport. Lebron James (basketbal) en Roger Federer (tennis). Omdat zij een enorme status hebben en hun naamsbekendheid zo groot is, wordt het management eigenlijk een beetje overbodig en gaat het aan hun nut voorbij."

Eigen beheer

"Het gaat vooral om het feit dat je alles in eigen beheer kunt hebben. Dit soort sporters verdienen zoveel geld aan sponsordeals en prijzengeld dat het percentage wat uitkomt bij het management ook een geweldig groot."

"Ik heb mijn hele carrière de dingen al op mijn manier gedaan, zelfs als mensen me vertelden dat het niet was wat verwacht werd”, aldus de viervoudig Grand Slam-winnares. "Evolve is de natuurlijke volgende stap in mijn reis als sport- en zakenvrouw, en ook een manier om mezelf te blijven en dingen op mijn manier te doen.”

Team8

Osaka treedt dus in de voetsporen van Roger Federer, die op zijn 32e IMG verliet om samen met agent Tony Godsick 'Team8' te lanceren. Het verschil is dat Federer acht jaar ouder was toen hij dezelfde stap maakte als de Japanse. Osaka is nu 24 jaar oud.

"Team8 doet meer dan alleen sporters bijstaan. Zo heeft zowel Federer als het bureau zelf aandelen in ON Running, een populair hardloopschoenenmerk dat vorig jaar naar de beurs ging en een waarde van zes miljard dollar vertegenwoordigt."

"Naast dit soort investeringen is Team8 eigenaar van de Laver Cup, het internationale landentoernooi tussen Europa en de rest van de wereld, vergelijkbaar met de Presidents Cup in golf. Ook kijken ze naar andere investeringen, zoals de aankoop van het Masters 1000-toernooi in Cincinnati. Dat zijn de dingen waar je aan moet denken bij een eigen bureau. Het is veel makkelijker om dat binnen je eigen bureau te doen dan wanneer je aangesloten bent bij een mega-agentschap zoals IMG", aldus Badenhausen.

Rome

Op tennisvlak gaat het een stuk minder voor de Japanse. Osaka meldde zich namelijk geblesseerd af voor het Masters 1000-toernooi in Rome, het laatste grote toernooi in voorbereiding op Roland Garros, dat op 22 mei van start gaat.

Osaka, die op dit moment plaats 39 op de wereldranglijst bezet, hoopt in Parijs verder te komen dan de derde ronde die ze in 2016, 2018 en 2019 haalde.

Tijdens de editie van vorig jaar trok Osaka zich na de eerste ronde terug. De Japanse baarde op de avond voor het toernooi opzien door een persboycot. Ze gaf daarin aan dat ze de pers niet te woord wilde staan vanwege psychische problemen. Na haar overwinning op Patricia Tig in de eerste ronde kwam ze die belofte na door niet op te dagen bij de persconferentie.

