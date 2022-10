De Russische trainer geeft niet aan over welke 'red flags' het precies gaat, maar valt haar voormalige pupil niet af. "Ik wil eerst dudelijk maken dat ze een geweldige, harde werker is en totaal geen trekjes heeft van een superster."

"Ze is extreem getalenteerd, heel atletisch en zeer gecoördineerd. Ze is ook gretig om zichzelf te verbeteren en helemaal geobsedeerd door de sport, maar we waren het gewoon niet altijd met elkaar eens."

Tursunov was nog maar twee maanden de coach van Raducanu. "Onze proefperiode samen was klaar na de US Open, maar toen ben ik nog gebleven om te kijken of het beter zou gaan. Ik wilde het echt laten lukken."

Moeizaam seizoen

Raducanu kende een moeizaam tennisseizoen in 2022. De Britse won vorig jaar nog het enkelspel op de US Open, maar kon haar grote doorbraak in het daaropvolgende seizoen niet bepaald een vervolg geven.

Ze zakte ver terug op de wereldranglijst en is van een notering in de top tien teruggevallen naar een teleurstellende 76e plaats. Op een Grand Slam kwam ze dit jaar niet verder dan de tweede ronde.

Haar nieuwe coach, Jez Green, gaat proberen om de talentvolle Raducanu weer de weg omhoog terug te laten vinden. Ook Tursunov is alweer voorzien van een nieuwe baan, hij gaat Belinda Bencic coachen, de huidige nummer dertien van de WTA-ranking.

