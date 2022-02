Peng ontkende dat zij ooit beschuldigingen had geuit aan het adres van Zhang Gaoli, de voormalige vice-premier van China, noch zou haar leven ooit in gevaar zijn geweest. Alles zou berusten op een misverstand.

De antwoorden van de tennisster werden woord voor woord in vraag-en-antwoord-vorm gepubliceerd door de Franse krant, zoals het Chinees olympisch comité bedongen had. Bovendien had L'Équipe de vragen die het zou stellen van tevoren moeten indienen.

BESCHULDIGING VAN VERKRACHTING

In november verscheen er op een Weibo, een Chinese variant op Facebook, op het geverifieerde account van Peng een bericht waarin ze aangaf dat de politicus haar tot seks gedwongen had, nadat zij hem eerder meermaals had afgewezen. Wel zou zij zeven jaar eerder gevoelens voor Zhang gehad hebben en toen wel met instemming het bed met hem hebben gedeeld.

Na haar beschuldigingen verdween Peng enige tijd uit het openbare leven en men vreesde voor haar leven. Wereldwijd werd er van de Chinese overheid opheldering geëist, maar toch bleef elk teken van leven uit. Totdat ze plots opdook bij een door de overheid georganiseerd evenement. Haar interview met L'Equipe was haar eerste optreden in een buitenlands medium.

NOOIT VERDWENEN

Behalve de beschuldigingen ontkent Peng dat ze ooit spoorloos is geweest. Ze zou nooit geweten hebben dat er mensen naar haar op zoek waren. "Ik volg geen buitenlandse media", was haar verklaring daarvoor. "Plots had ik heel veel berichtjes, maar die kon ik onmogelijk allemaal beantwoorden. Met vrienden ben ik altijd in contact gebleven."

Bovendien gaf Peng aan te stoppen met tennissen. "Het leven is zoals het moet zijn, niks speciaals."

