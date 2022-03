Net als veel van haar collega's droomt Badosa al lange tijd van een carrière in het toptennis: "Ik heb er altijd van gedroomd om de beste van de wereld te zijn, maar mijn eerste droom toen ik heel klein was, was het winnen van een Grand Slam. De reden dat ik elke dag mijn bed uit kom is om hopelijk ooit een Grandslam kampioen te zijn."

De opmars

Ad

Badosa kende in 2021 haar definitieve doorbraak als wereldtopper en dat was een opluchting. "2021 was een heel belangrijk jaar voor mij en een positieve stap om die droom te verwezenlijken. Ik was op een barrière gestuit omdat ik alleen maar halve finales haalde, dus het winnen van mijn eerste toernooi in Belgrado was geweldig en haalde veel druk van mijn schouders. Het gaf me erg veel zelfvertrouwen en dat was wanneer alles klikte. Mijn tennis werd beter en ik groeide ook mentaal."

Tennis Tennis | Zverev acht weken voorwaardelijk geschorst na wangedrag in Acapulco 2 UUR GELEDEN

Na de eerste toernooizege in Belgrado volgde de eerste grote prijs voor Badosa. "Ik won Indian Wells en dat was een droom die waarheid werd. Het is geen Grand Slam, maar wel een WTA 1000 en een heel belangrijk toernooi. De finale tegen Victoria Azarenka was spectaculair. Soms kunnen de zenuwen ervoor zorgen dat je niet goed speelt in een finale, maar wij haalden allebei een erg hoog niveau en het betekende nog meer voor me om een speler zoals zij te verslaan."

Mentale gezondheid

"Wat ik vooral van die wedstrijd geleerd heb, is het beseffen van mijn eigen mentale kracht. Je hebt altijd moeilijke momenten op de baan. Er zijn altijd angsten en het is een constante strijd. Om te weten dat je die angsten de baas kan zijn is erg belangrijk. De angst om te verliezen kan je slopen en er is geen eenvoudige oplossing. Het is een proces dat je moet doormaken. Ik denk dat de sleutel ligt in het eenvoudigweg tegemoet treden van je angsten. Hoe erg ze ook zijn, je vecht je erdoorheen en vertrouwt erop dat de slechte tijden niet definiëren wij je bent."

Daarnaast geeft Badosa aan dat omgeving belangrijk is. "Ik zou iedereen aanraden zich te omringen met de juiste mensen, want het is erg belangrijk om erover te praten als je onzeker bent over je prestaties en voor uitdagingen staat. Doe dit vooral met professionals op het gebied van mentale gezondheid, zoals psychologen en coaches. Weinig mensen kunnen doorzetten als je intern negatieve gedachtes en gevoelens hebben."

"Dankzij atleten als Simone BIles, Naomi Osaka en Alex Abrines is er nu veel conversatie over het mentale welzijn van atleten en ik denk dat die gesprekken erg belangrijk zijn, want mentale gezondheid moet genormaliseerd worden. Mensen moeten begrijpen dat atleten geen robots zijn. We proberen om altijd 100% te geven, maar dat is niet altijd realistisch."

Social media

Volgens Badosa is social media zowel een vloek als een zege voor jonge sporters. "Social media is geweldig geweest om de discussie op te drijven, maar het kan ook gevaarlijk zijn met alle aandacht die het brengt. Als ik aan jonge spelers als Emma Raducanu en Carlos Alcarez denk, dan wil ik dat ze niet te veel aandacht besteden aan wat ze daar lezen, want het kan ze pijn doen. Ongeacht hoe goed je speelt, baart het me zorgen dat ze niet voorbereid zijn om alle druk die komt met social media aan te kunnen."

Badosa geeft aan uit eigen ervaring te spreken wat dat betreft. "Ik heb daar zelf ook last van gehad en ik wil niet dat anderen dat ook meemaken, maar het is uiteindelijk een onderdeel van tennis en de prijs die we betalen voor het succes. Ik heb een goede band met Carlos Alcarez en we praten continu. Als ik hem advies moest geven, is het dat je moet zorgen voor een goede omgeving. Omring jezelf met de juiste mensen. Werk hard en luister zo min mogelijk naar de buitenwereld. Je kan die buitenwereld niet controleren. Wat je wel kan controleren, is dat je je best doet."

Voor Badosa is haar landgenoot Rafael Nadal een goed voorbeeld. "Hij is een werker en een vechter en heeft een geweldige mentaliteit. Ik bewonder hem meer en meer. Qua resultaten ga ik nooit in de buurt komen van hem, maar nu ik een van de beste van de wereld ben, kan ik de druk die je voelt op dat niveau begrijpen. Ik zie hoe goed hij daarmee om kan gaan. Het lijkt erop dat hij niet van deze planeet komt mentaal en dat is nog inspirerender. Hij is altijd een voorbeeld geweest waar ik naar keek als ik moeilijke momenten had. Als er iemand is die ik wil nabootsen, is het Rafa Nadal."

Waar kijk je?

Alle Grand Slams kijk je live op Eurosport of stream je reclamevrij op discovery+

Tennis Tennis | "Federer doet niet meer mee om titel van GOAT" - Kyrgios 19 UUR GELEDEN