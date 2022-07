Tennis | "Proberen het geluk te vinden in de kleine dingen in plaats van het grote doel" - De Groot

Diede de Groot wordt gezien als één van de grootste paralympische sporters ter wereld. Ondanks haar 29 Grand Slam-titels is het winnen van een titel nog steeds heel erg speciaal. Vijftien keer wist ze een Grand Slam winnend af te sluiten in het enkelspel. Veertien keer in het dubbeltoernooi. Vorig jaar won Diede de Groot alles wat er te winnen viel. De zeldzame 'Golden Slam' staat inmiddels zelfs op haar palmares. Dit is het winnen van alle Grand Slams in één seizoen en het winnen van de Olympische Titel. Iets wat slechts enkelen haar voor deden. Ik weet wat ik kan. Op de vraag hoe de 25-Jarige Woerdense zichzelf blijft motiveren bleef ze nuchter:" 'Gewoon' blijven tennissen, want het is een lastig spelletje.. Ik focus mij op de kleine dingen die mij gelukkig maken. Dat is een stuk makkelijker dan proberen te winnen".

Ontwikkeling

Het rolstoeltennis ontwikkelt zich op een rap tempo. Toch is er altijd ruimte voor verbetering aldus Diede: "In de tenniswereld is het rolstoeltennis nog steeds een klein onderdeel, terwijl in de wereld van het paralympische sporten zijn wij enorm. "

Ook heeft De Groot het gevoel dat rolstoeltennis nog altijd niet op een gelijk niveau staat met de andere disciplines: "Ik denk dat we nog steeds niet dezelfde prioriteit krijgen. Ik wil echt niet klagen, want we worden ieder jaar weer beter behandeld, maar op sommige simpele dingen kan er veel verbeterd worden. Twee dagen arriveren voordat het toernooi begint is soms lastig. Ook is het soms niet mogelijk bepaalde banen te gebruiken om op te trainen."

Waardering

De waardering van andere tennissers is volgens De Groot ook een belangrijk onderdeel in de wereld van het rolstoeltennis: "Spelers zeggen je gedag. Spelers erkennen je prestaties. Vroeger was de algemene denkwijze meer van: 'Oh de rolstoeltennissers zijn er ook nog'. De volgende belangrijke stap voor het rolstoeltennis is dat de tennissers ook gezien worden als professionele atleten. Want dat is wat we zijn. We trainen elke dag. We zijn net zo enthousiast om op een Grand Slam te spelen."

