Djokovic kon vanaf het eerste moment op de steun van het publiek rekenen. De fans scandeerden zijn naam en er waren meerdere Servische vlaggen te zien op de tribunes. Waar Djokovic in Australië nog persona non grata was vanwege zijn vaccinatiestatus, is dit in Dubai duidelijk geen enkel probleem.

De fans werden beloond voor hun steun, want Djokovic had de wedstrijd van begin tot eind onder controle. Vorig jaar maakte Musetti het Djokovic nog erg lastig om Roland Garros door 2-0 in sets voor te komen. Daar was nu geen sprake van. Djokovic brak snel door de service van de Italiaan en had de eerste set in 36 minuten binnen.

In de tweede set moest de Serviër even op zijn tellen passen bij een 4-2 voorsprong. Djokovic werkte echter vier breakpoints weg en kon de wedstrijd gemakkelijk uitspelen. Na afloop was de nummer 1 van de wereld dankbaar voor de steun van het publiek.

Djokovic is publiek dankbaar

''Ik had niet om een mooiere ontvangst kunnen vragen. Het is een tijdje geleden dat ik gespeeld heb, dus er is geen betere plek waar ik mijn seizoen een kickstart had kunnen geven. Het was de best mogelijke ervaring voor mij, dus bedankt voor de manier waarop ik op de baan verwelkomd ben'', aldus de vijfvoudig winnaar van het toernooi.

Over het algemeen was Djokovic tevreden over zijn spel: ''Het is een overwinning in straight sets, dus ik moet tevreden zijn met mijn tennis, zeker nadat ik bijna drie maanden niet gespeeld heb. Er waren momenten dat ik heel goed speelde, maar ook momenten waarop ik wat onnodige fouten maakte. Ik ben blij om het werk af te maken in straight sets vandaag. Hij is een zeer getalenteerde speler met weinig te verliezen. De wind maakte het soms tricky, maar het was een erg plezierige ervaring voor mij.''

Niet welkom in de VS

Op de persconferentie na afloop gaf Djokovic aan dat hij op dit moment niet naar de Verenigde Staten kan reizen. Zijn geplande deelname aan het toernooi van Indian Wells in maart staat dus op de tocht. ''Zoals het er nu voorstaat, kan ik niet spelen, maar laten we kijken wat er gaat gebeuren. Misschien veranderen dingen in de komende weken.''

