Raducanu werd op het Masterstoernooi in Miami in de tweede ronde uitgeschakeld na een verlies in drie sets van de Tsjechische Katerina Siniakova. Haar vroege uitschakeling was zo een voortzetting van de slechte resultaten van het negentienjarige toptalent.

Oud-speelster Hantuchova, die nu als analist voor Amazon Prime werkt, gelooft dat het roer om moet bij Raducanu. “Het is belangrijk voor Emma dat ze na gaat denken over wat ze kan verbeteren. Ze moet veel tijd op de trainingsbaan staan. Er is geen andere manier. Ze moet hard blijven werken.”

Ad

“Het respect dat de meiden in de kleedkamer voor haar hadden na haar US Open-winst is weg aan het ebben, dat is jammer,” zegt de Slowaakse die ooit vijfde stond op de wereldranglijst. “Ze willen allemaal van haar winnen en ze zien allemaal hoe dat moet.”

Tennis Tennis | "Ze tenniste voor het plezier" - Wilander over het verrassende pensioen van Ashleigh Barty 25/03/2022 OM 08:52

Raducanu gaat een potentieel lastige periode tegemoet. Het gravelseizoen start binnenkort en de Britse heeft nog nooit een wedstrijd op het hoogste niveau gespeeld op die ondergrond.

Tennis Tennis | Mats Wilander over het verrassende afscheid van Ashleigh Barty 25/03/2022 OM 08:49