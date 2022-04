De nog altijd pas negentienjarige Raducanu won eind vorig seizoen uit het niets de US Open en beleeft een loopbaan waarin eigenlijk niets volgens het boekje gaat. Ze beleeft als het ware een omgekeerde carrière, die begon met het winnen van een Grand Slam en daarna pas haar eerste WTA-overwinning.

Bizar genoeg speelde Raducanu pas afgelopen week voor het eerst tegen een speelster uit de mondiale toptien. Ze mocht gelijk aan de bak, tegen Iga Swiatek, en verloor met 4-6 4-6, maar dat was blijkbaar de laatste partij waarin Beltz haar coach was.

Ad

WTA Stuttgart | Raducanu speelt met Swiatek voor het eerst tegen speelster uit toptien

Tennis Tennis | “Mijn niveau gaat met sprongen vooruit” - Alcaraz na toernooiwinst en plek in toptien 18 UUR GELEDEN

Trainingsmodel

“Ik wil Torben bedanken voor zijn coaching, professionaliteit en toewijding gedurende het laatste halfjaar”, aldus Raducanu. “Hij beschikt over een groot hart en ik heb genoten van onze samenwerking. Maar ik heb nu het gevoel dat het voor mij het beste is om een andere weg in te slaan, richting een nieuw trainingsmodel.”

Raducanu krijgt, met name in de Britse pers, nogal wat te verduren. Er werd verwacht dat ze de lijn van grote overwinningen na de US Open wel eventjes door zou trekken, maar dat pakt toch iets anders uit. Ondertussen krijgt ze het verwijt te druk te zijn met glitter en glamour plus het sluiten van sponsordeals.

AusOpen | “Mijn team wilde niet dat ik zou spelen” - Raducanu na haar verlies in de tweede ronde

Wimbledon

Dit is iets wat Raducanu zelf bestrijdt, maar de split van Beltz wordt ongetwijfeld aangegrepen om de andere kant van de medaille nogmaals te bekijken. De winnares van de US Open werd tijdens die Grand Slam bijgestaan door Andrew Richardson, die in beeld kwam na Wimbledon en een eerdere link met Nigel Sears.

Raducanu – eerder deze week winnares van een Laureus Award voor grootste doorbraak – is binnenkort dus toe aan haar vierde trainer in slechts een jaar tijd.

WAAR KIJK JE?

Roland Garros begint 22 mei en twee weken lang zie je prachtig graveltennis op Eurosport. Wil je echt geen enkele rally missen? Stream dan via discovery+

Tennis Tennis | "Ik had niks meer over" - Djokovic voelt zich schuldig na verlies in finale EEN DAG GELEDEN