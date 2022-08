Het is het eerste toernooi waar Nadal aan deelneemt sinds hij moest opgeven op Wimbledon. De Spanjaard had zich in Londen geplaatst voor de halve finale, maar ondervond te veel hinder van een buikspierblessure. Zijn tegenstander Nick Kyrgios plaatste zich daardoor direct voor de finale.

Nadal was eerder van plan om deze week zijn rentree te maken op het ATP-toernooi van Montreal, maar meldde zich af. De huidige nummer drie van de wereldranglijst kon nog niet voluit trainen en wilde geen onnodige risico’s nemen.

Nadal wist het ATP-toernooi in de Verenigde Staten slechts een keer eerder te winnen. In 2013 versloeg hij de Amerikaan John Isner en pakte daarmee zijn, vooralsnog, enige titel in Cincinnati.

Op de US Open gaat Nadal een gooi doen naar zijn vijfde toernooiwinst in New York. Het toernooi gaat op 29 augustus van start.

