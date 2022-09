Federer won tijdens zijn indrukwekkende loopbaan maar liefst twintig grand slams en wordt samen met Rafael Nadal en Novak Djokovic als één van de beste tennissers ooit gezien. Vooral zijn rivaliteit en vriendschap met Rafael Nadal gaven het tennis jarenlang kleur.

In zijn afscheidsbericht bedankt Federer zijn familie, vrienden, coaches en tegenstanders, maar bovenal de fans. Federer spreekt verder van een moeilijke periode de afgelopen jaren vanwege de vele blessures, waardoor nu het moment gekomen is om deze beslissing te nemen.

"Ik heb hard gewerkt om terug te komen, maar ik weet ook dat mijn lichaam zijn beperkingen en limieten kent. De boodschap van mijn lichaam aan mij is duidelijk. Ik ben 41 jaar oud, ik heb meer dan 1500 wedstrijden gespeeld gedurende 24 jaar. Tennis heeft me meer gegeven dan ik ooit had kunnen denken en ik moet het moment erkennen dat het tijd is om mijn carrière te beëindigen", aldus Federer.

Verder spreekt Federer van een bitterzoet moment: "Ik ga alles van de Tour missen, maar er is zo veel moois om te vieren. Ik beschouw mezelf als een van de meest fortuinelijke mensen op Aarde. Ik heb talent om te tennissen gekregen en ik heb dat veel langer op hoog niveau kunnen doen dan ik ooit had gedacht. Tennis, ik hou van je en ik zal je nooit verlaten."

De Laver Cup is een evenement dat onder meer door Roger Federer zelf is opgezet. Het is daarmee een passend moment om afscheid te nemen van de sport. Vorig jaar kreeg de Zwitser nog een staande ovatie van het publiek toen hij in beeld kwam.

Federer krijgt een staande ovatie tijdens de Laver Cup 2021

