Roger Federer vertelde deze grappige anekdote toen hij te gast was bij The Daily Show with Trevor Noah. De presentator had hierover een gerucht gehoord, maar kon niet geloven dat het waar was. at bleek dus wel het geval te zijn.

De Zwitser moest voor een afspraak met een arts die zijn knie ging onderzoeken in Londen zijn, maar had nadien een paar uren te doden. Omdat hij nog nooit buiten het toernooi zelf op het terrein van Wimbledon was geweest, besloot hij daar een kopje thee te gaan drinken.

Federer wist alleen niet hoe hij het terrein van de club op moest komen en besloot het te vragen aan de beveiliging waar hij naar binnen moest. Toen ontspon zich echter een gesprek waarvan de oud-kampioen nooit gedacht had te zullen hebben. In plaats van een eenvoudige uitleg waar hij de juiste ingang kon vinden, werd hem gevraagd zich te identificeren.

Bewijs dat Roger Federer toch echt Wimbledon heeft gewonnen en dus lid is van de club. Foto: Getty Images

Spelers die Wimbledon winnen, krijgen automatisch een lidmaatschap bij de club, maar Federer had zijn pasje niet bij zich en de altijd zo bescheiden Zwitser voelde zich uiteindelijk gedwongen tot de smeekbede: "Ik heb dit toernooi acht keer gewonnen, je moet me geloven!"

Toch was de beveiliger niet te vermurwen en bleef de poort gesloten voor Federer. Bij een andere ingang had het tennisicoon wel meer geluk en kon hij alsnog het terrein op voor zijn gewenste kopje thee.

