Federer nam het samen met Nadal tijdens de Laver Cup op tegen Jack Sock en Frances Tiafoe. Hoewel de Amerikanen uiteindelijk met 4-6, 7-6(2), 11-9 aan het langste eind trokken, stond de partij vanzelfsprekend in het teken van het afscheid van de twintigvoudig Grand Slam-kampioen.

"Ik belde hem na de US Open", begint Federer zijn uitleg over de totstandkoming van de afscheidswedstrijd. "Het was een heel emotioneel telefoontje, want hij was een van de eerste mensen, buiten mijn team en familie, die ik over mijn aanstaande pensioen vertelde."

Ad

Laver Cup | Federer verliest met Nadal afscheidspartij op emotionele avond - bekijk laatste punt

Tennis Tennis | Roger Federer niet binnengelaten op Wimbledon - "Ik heb dit toernooi acht keer gewonnen!" 2 UUR GELEDEN

Emotioneel gesprek

Federer vroeg Nadal om alvast een plekje vrij te houden voor hem. "Ik moest hem gewoon bellen om te zeggen: hey Rafa, voordat je andere plannen maakt, ik zou het geweldig vinden om samen met jou de Laver Cup en misschien wel mijn laatste dubbelpartij ooit te spelen."

"Mijn knie is niet zo goed meer en ik denk dat dit het einde is, snap je? Het zou geweldig zijn", sprak de Zwitser. Het antwoord van Nadal daarop was luid en duidelijk. "Oke, oh mijn god. Ja ik zal er zijn, wat er ook gebeurt."

Laver Cup | Bizar! Federer slaat de bal door het net in zijn laatste wedstrijd

Grappige anekdote

In de Amerikaanse talkshow vertelde Federer over een grappige anekdote tijdens Wimbledon dit jaar. Alle oud-winnaars van Wimbledon krijgen een automatisch lidmaatschap bij de 'All England Club' en de tennislegende wilde gebruik maken van zijn privileges, omdat hij wat tijd moest doden na een medische behandeling aan zijn knie in Londen.

"Ik reed naar de ingang, waar normaal gesproken de gasten binnenkomen. Dus ik stap uit mijn auto en praat met een vrouw van de beveiliging, maar zij vroeg naar mijn kaart om mijn lidmaatschap te bewijzen. Ik had geen idee van zo'n kaart, maar vertelde dat ik toch echt lid was."

Ik won hier acht keer

De vrouw van de beveiliging herkende Federer echter niet dus moest de Zwitser wat meer uit de kast halen. "Normaal als ik hier ben, moet ik spelen, maar dan kom ik langs een andere ingang, maar ze bleef zeggen dat ik lid moest zijn."

Federer was de wanhoop en hoewel de bescheiden kampioen niet graag opschept over zijn prestaties, voelde hij zich bijna gedwongen en vertelde hij de medewerker over zijn noemenswaardige cijfers op het Britse tennistoernooi. "Ik heb dit toernooi acht keer gewonnen, mag ik alsjeblieft naar binnen", maar de vrouw gaf niet toe en Federer kwam uiteindelijk pas via een andere ingang binnen.

Waar kijk je?

Voor de Australian Open, Roland Garros, Wimbledon en de US Open ben je bij ons aan het juiste adres! Tijdens de Grand Slams zie je alle rally’s, alle mooie punten en alle Nederlanders in actie. Kijk live op Eurosport of stream jouw gewenste partij live via discovery+

Diriyah Tennis Cup Diriyah Tennis Cup | Zverev incasseert zware nederlaag tegen Medvedev bij rentree met een lach 2 UUR GELEDEN