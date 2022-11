De Spanjaard Carlos Alcaraz, die in de kwartfinales van het toernooi in Parijs geblesseerd moest opgeven en zijn seizoen noodgedwongen moest beëindigen, blijft de nummer één van de wereld, voor landgenoot Rafael Nadal.

Holger Rune klom acht plaatsen dankzij zijn eerste Masters-triomf en staat voor het eerst in de top 10 op de tiende plaats. Als gevolg daarvan mag als hij reserve dienen bij de ATP Finals in Turijn die zondag van start gaan.

Voor Alexander Zverev was het een mindere maandag. Hij hoort voor het eerst sinds juli 2017 niet bij de beste tien spelers van de wereld en bezet nu plek twaalf.

De reden daarvoor is vanzelfsprekend de blessure die hij opliep in de halve finale van Roland Garros. Wanneer Zverev terugkomt is nog steeds niet duidelijk. Eerder had de Duitser al goede hoop om terug te keren tijdens de US Open en de Davis Cup, maar vanwege een terugval gingen beide evenementen aan de neus van de voormalig nummer twee van de wereld voorbij.

