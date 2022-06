Op de meeste toernooien mogen Russische spelers onder neutrale vlag meedoen, maar Wimbledon heeft strengere regels toegepast. Hierdoor mag bij het mannentoernooi ook de nummer 1 van de wereld Daniil Medvedev niet meedoen.

Dzalamidze doet op Wimbledon mee in het dubbeltoernooi met haar Servische partner Aleksandra Krunic. Beide speelsters zijn geboren in de Russiche hoofdstad Moskou. Allebei de ouders van Krunic zijn echter Servisch. Dzalamidze is op dit moment de nummer 43 van de wereld in het dubbelspel en heeft een omweg gevonden om een Georgisch paspoort in handen te krijgen.

Ad

Waar kijk je?

Terra Wortmann Open ATP Halle | Coach loopt stadion uit na uitbarsting Medvedev 3 UUR GELEDEN

Vanaf maandag 27 juni t/m zondag 10 juli strijden de beste tennissers op het hoofdtoernooi voor eeuwige roem op het heilige gras van WImbledon. Mis niks van dit tennisspektakel via de kanalen van Eurosport, of stream reclamevrij via discovery+.

Terra Wortmann Open ATP Halle | Coach loopt stadion uit na uitbarsting Medvedev 3 UUR GELEDEN