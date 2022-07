Kasatkina, die tegenwoordig woont in Spanje, zei dat ze het ‘onmogelijk’ vond om langer in de kast te blijven. De Russische nummer-12 van de wereld sprak zich ook uit tegen homofobie: “Het slaat nergens op dat mensen denken dat het een keuze zou zijn om homo of hetero te zijn. Serieus, als het een keuze was dan was er niemand homo in Rusland. Waarom zou je je leven nog lastiger maken?

Kasatkina zei veel te hebben aan het uit de kast komen van de Russische voetbalster Nadya Karpova. De Russische spits woont net als Kasatkina in Spanje en valt ook op vrouwen. “Nadya heeft niet alleen haarzelf geholpen door het te vertellen zodat een last van haar schouders viel, ze heeft ook anderen geholpen.”

Ad

US Open US Open | “Als ik toestemming krijg, ben ik van de partij” - Djokovic hoopvol over deelname 14/07/2022 OM 10:22

Halve finale Roland Garros

De tennisster die dit jaar verrassend de halve finale op Roland Garros haalde heeft nu een relatie met de Estisch-Canadese kunstschaatser Natalia Zabaiiako. Eerder sprak ze zich al uit tegen de Russische oorlog in Oekraïne. Ook in het interview gaf ze aan het conflict een ‘nachtmerrie’ te vinden.

Kasatkina kan mogelijk problemen ondervinden zodra ze weer terug zou keren in haar geboorteland. Toen de interviewer vroeg of ze ooit nog terug kan komen, barstte ze in tranen uit.

WAAR KIJK JE?

Voor de Australian Open, Roland Garros, Wimbledon en de US Open ben je bij ons aan het juiste adres! Tijdens de Grand Slams zie je alle rally’s, alle mooie punten en alle Nederlanders in actie. Kijk live op Eurosport of stream jouw gewenste partij live via discovery+

Tennis Tennis | "Proberen het geluk te vinden in de kleine dingen in plaats van het grote doel" - De Groot 14/07/2022 OM 10:05