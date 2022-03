Voor Eurosport analist Barbara Schett komt het nieuws niet helemaal uit de lucht vallen: "Ik ben verrast dat het vandaag gebeurd is, maar eigenlijk verbaast het me niet dat ze met pensioen gaat. Ik heb altijd gedacht dat ze niet een erg lange carrière zou hebben", vertelt Schett over haar gevoel.

"Ze houdt niet zo veel van de sport als sommige andere spelers en succes en geld motiveren haar niet. Ik dacht dat ze de US Open nog ging spelen dit jaar en er daarna het bijltje bij neer zou gooien. Nu doet ze het op haar hoogtepunt, wat een kampioen."

Ad

Tennis | Bekijk hoe Barty (25) plotseling haar afscheid van de sport aankondigt

Tennis Tennis | Nummer één van de wereld Barty kondigt op haar 25ste afscheid aan van de sport 3 UUR GELEDEN

Absoluut definitief

Het is niet de eerste keer dat Barty stopt met tennissen, maar Schett denkt dat het dit keer absoluut definitief is: "Ik denk dat dit het juiste moment is. Ze heeft zo veel bereikt al. Heeft ze de ambitie om nog vier of vijf Grand Slams te winnen?"

"Nee, ik denk het niet. Er zijn andere dingen belangrijker voor haar. Ze wil thuis zijn, ze wil golfen, ze wil trouwen. Ze zal ongetwijfeld een gezinnetje willen beginnen binnenkort."

Opluchting

Volgens Schett kan met pensioen gaan een enorme opluchting betekenen voor spelers: "Als je kijkt naar tennissers als Nadal en Serena Williams. Er ligt continu zo veel druk op je. Je denkt altijd na over trainen, je krijgt altijd kritiek en je staat altijd in de spotlight. Mensen beoordelen je continu en dat valt ineens weg."

"Je kan ineens doen wat je wilt. Je wordt wakker en je hoeft je niet schuldig te voelen als je niet gaat trainen en je hoeft je aan niemand te verantwoorden. Dat is het beste gevoel dat er is. Zo moet Barty zich nu voelen."

Waar kijk je?

Alle grote toernooien zijn live te zien op Eurosport of reclamevrij te streamen via discovery+.

Tennis Tennis | Bekijk hoe Barty (25) plotseling haar afscheid van de sport aankondigt 4 UUR GELEDEN