Voor Sels is de zege op Pospisil de grootste uit zijn carrière. Nog nooit eerder wist de Nederlander een toernooi op Challenger-niveau te winnen. Met zijn winst verdient Sels een kleine 10.000 euro aan prijzengeld en 90 punten voor de wereldranglijst.

Dankzij de zege in Frankrijk klimt Sels naar plek nummer 141 op de wereldranglijst, een stijging van maar liefst 32 plekken. Het is zijn hoogste notering ooit.

Sels is nu de vierde beste Nederlandse tennisser. Hij staat tien plekken hoger dan Gijs Brouwer, die dit jaar zijn doorbraak kende op de US Open in New York. Sels moet alleen Tim van Rijthoven (ATP-116), Tallon Griekspoor (ATP-54) en Botic van de Zandschulp (ATP-34) voor zich dulden.

