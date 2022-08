In een interview met Vogue kondigde de 40-jarige Williams haar afscheid aan van het vrouwentennis. Opvallend genoeg nam de Amerikaanse het de afgelopen jaren zelden op tegen de nieuwe lichting wereldtoppers.

Van de huidige mondiale top tien speelden slechts vier tennissters ooit een partij in het enkelspel tegen Williams. Alleen Garbine Muguruza en Maria Sakkari deden dit vaker dan eens.

De grootste oorzaak hiervan zijn de tegenvallende prestaties en afwezigheid van Williams in de recente, grote toernooien. Zo liet ze dit jaar, mede door blessureleed, de Australian Open en Roland Garros aan zich voorbij gaan. Op Wimbledon werd Williams in de eerste ronde uitgeschakeld door de huidige nummer 115 van de wereld, Harmony Tan.

De prestaties van de afgelopen jaren doen echter niets af aan haar reputatie in het vrouwentennis. Ook voor het achttienjarige toptalent Coco Gauff blijft spelen tegen de ‘Goat of Goats’ namelijk nog steeds een droom.

Tennis | Before they were superstars - op bezoek bij jonge Williams-zusjes Serena en Venus

Goat of Goats

“Serena heeft tijdens haar hele carrière iets neergezet, waarvan ik denk dat geen enkele andere speler dat ooit zal kunnen evenaren. Zij is de reden dat ik tennis.”

Tot dusver heeft ook Gauff het nog nooit tegen haar idool mogen opnemen, maar daar kan verandering in komen. Williams en Gauff zijn nog drie keer actief op hetzelfde toernooi.

Hopen op geluk bij de loting

“Ik heb altijd tegen haar willen spelen. Dus ik hoop dat de loting in Cincinnati, de US Open of hier in Toronto mij gunstig gezind is.”

Williams neemt het in de tweede ronde van het WTA-toernooi in Toronto op tegen de Zwitserse Belinda Bencic. Gauff won eveneens haar eerste partij, maar zou haar idool pas in de finale tegen kunnen komen.

De US Open, mogelijk het laatste kunststukje van Williams, begint op 29 augustus.

