Williams gaf op de persconferentie aan dat van een definitief einde nog geen sprake is: "Ik ben niet met pensioen. De kans dat ik terugkom is erg groot. Je kan naar mijn huis komen. Er ligt daar nog een tennisbaan."

De uitspraken van Williams zijn behoorlijk opvallend, gezien het 'afscheid' dat ze kreeg tijdens de US Open. Na haar verloren wedstrijd in de derde ronde kreeg ze een staande ovatie van het publiek en was zelf tot tranen toe geroerd. Daarna werd ze bovendien geschrapt uit de WTA-ranking en toen Roger Federer het einde van zijn carrière aankondigde, verwelkomde Williams hem bij de club der gepensioneerden.

Nu blijft Williams echter onduidelijkheid scheppen over haar toekomst: "Het niet voorbereiden op een volgend toernooi na de US Open voelde onnatuurlijk. Ik heb nog steeds niet echt nagedacht over mijn pensioen, maar laatst ging ik voor het eerst naar de tennisbaan om zonder dat ik voor een wedstrijd bezig was en dat voelde erg raar. Het was alsof het de eerste dag van de rest van mijn leven was, maar ik probeer de balans nog te vinden."

