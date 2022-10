De integriteitsorganisatie van het tennis bevestigt dat de tweevoudig Grand Slam-winnares voorlopig is geschorst, omdat ze de anti-doping regels heeft geschonden. Een positieve dopingtest is dus de directe oorzaak van die overtreding.

Halep was bezig aan een sterke wederopstanding op de WTA-ranglijst en staat op dit moment negende van de wereld. In juli bereikte ze zelfs nog de halve finale op Wimbledon. Op de desbetreffende US Open van dit jaar werd Halep echter al in de eerste ronde uitgeschakeld door de Oekraïense Daria Snigur.

Statement Halep

In een statement op Twitter reageert de 31-jarige Halep op de voorlopige schorsing. "Vandaag begint het moeilijkste gevecht uit mijn leven, een gevecht om de waarheid. Ik ben op de hoogte gebracht van een positieve test op Roxadustat, in een extreem lage hoeveelheid. Het is de grootste shock uit mijn leven."

"Ik heb mijn hele carriere nog nooit over valsspelen nagedacht en het gaat ook tegen al mijn normen en waarden in. Ik voel me erg verward en verraden in deze oneerlkje situatie. Ik ga tot het einde blijven vechten en ik ga bewijzen dat ik nooit bewust doping heb gebruikt, de waarheid zal uitkomen."

Roxadustat

De substantie, roxadustat, waar het in dit geval over gaat, staat inderdaad op de lange lijst van verboden middelen. Het kan in pilvorm worden ingenomen en is een medicijn tegen bloedarmoede. Het bevordert namelijk de aanmaak van rode bloedcellen.

Het middel is daarom goed te vergelijken met EPO, dat vroeger veel gebruikt werd door wielrenners, omdat het voor een verbetering van het uithoudingsvermogen kan zorgen. Vooral duursporters hebben dus baat bij het gebruik van roxadustat.

