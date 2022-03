Tennis | "Sport zou zich niet bezig moeten houden met politiek" - Rublev duidelijk over rol atleten

Rublev werd tijdens een persconferentie op Indian Wells gevraagd naar zijn mening nadat naar buiten kwam dat zijn deelname aan Wimbledon wellicht in gevaar is. De Britse minister van Sport onderzoekt namelijk de mogelijkheid dat Russische tennissers zoals Daniil Medvedev pas kunnen deelnemen aan Wimbledon als zij publiekelijk afstand nemen van de Russische president Vladimir Poetin en zijn invasie van Oekraïne.

Voor- en tegenstanders van dit standpunt kunnen er ongetwijfeld een fel debat over voeren, maar feit is ook dat Russische sporters met de nek worden aangekeken. “Ik weet niet hoe lang ik nog kan blijven tennissen”, sprak Medvedev vorige week.

Ad

Indian Wells | “Ik weet niet hoe lang ik nog kan tennissen” - Medvedev over het uitsluiten Russen

Tennis Tennis | "Hij heeft alles in zich om een kampioen te worden" - Nadal lovend over supertalent Alcaraz EEN UUR GELEDEN

Boodschap in Dubai

Rublev heeft zich tijdens het ATP-toernooi van Dubai uitgesproken over de oorlog. Na zijn zege op de Pool Hubert Hurkacz schreef de Rus met zwarte stift 'No war please' op de camera. "In het begin voordat ik op camera mijn mening gaf kreeg ik veel haatberichten. Toen de oorlog begon kreeg ik er heel veel. Toen ik mijn boodschap op de camera schreef had ik geen eens bedacht hoeveel mensen dit zouden zien. Ik maakte die boodschap gewoon op mijn gevoel. Nu heeft het miljoenen views."

Sport buiten politiek

"Ik was een van de eerste sporters die zich hier over uitsprak. Nadien kreeg ik eigenlijk alleen nog maar positieve berichten. Ik denk dat we als tennis ons niet met de politiek zouden moeten bemoeien. Niet alleen tennis, maar sport in het algemeen. We zijn atleten, we willen winnen. We offeren zoveel op voor dit leven en we zien onze familie amper. Om het hoogst haalbare te halen moeten we veel in ons leven laten."

"Ondanks al onze boodschappen en berichten heeft het nog niet veel geholpen. Sport zou dus buiten de politieke wereld moeten staan, maar we moeten wel laten zien dat we met z'n allen een zijn. Dan zou een positieve stap zijn en een stap vooruit."

Tennis Tennis | "Sport zou zich niet bezig moeten houden met politiek" - Rublev duidelijk over rol atleten 3 UUR GELEDEN