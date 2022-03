Stakhovsky kun je kennen van zijn overwinning op Roger Federer in de tweede ronde van de editie van 2013 van Wimbledon. De Oekraïner maakte op dat moment een einde aan een bijzondere reeks van Federer, die daarvoor in 36 Grand Slam-kwartfinales op rij had gestaan.

Anno 2022 staat Stakhovsky helaas voor een heel andere uitdaging, die niets met tennis te maken heeft. Hij aarzelde geen moment en besloot het Oekraïense leger in te gaan om zijn vaderland te verdedigen zodra duidelijk werd dat sprake was van een invasie door de Russen.

Appen met Djokovic

Hoewel hij nu onderdeel is van het Oekraïense leger, heeft Shakhovsky tijd af en toe te twitteren over de laatste stand van zaken of te Whatsappen, bijvoorbeeld met Djokovic. Zo twitterde hij een foto van zijn uitrusting, die hij omschrijft als ‘beschermengel’, en wordt via Instagram een screenshot gedeeld van een conversatie met Djokovic, die zijn hulp aanbiedt.

“Ik denk aan je. Hopelijk wordt alles snel weer rustig. Laat me alsjeblieft weten via welke weg ik het beste kan helpen. Financieel, of op andere wijze”, zo appte Djokovic. Stakhovsky uitte eerder nog zijn ongenoegen over de stilte van Roger Federer en Rafael Nadal, van wie hij op z’n minst verwacht dat ze de recente ontwikkelingen afkeuren.

“Ik vind het jammer dat jullie je stilhouden. Maar ik snap het ergens ook wel weer, want dit is niet jullie oorlog. Gelukkig hebben we al steun van enkele persoonlijkheden. Ik hoop dat we die steun de komende tijd ook krijgen.”

Russische tennissers

Stakhovsky deelde met Sky News ook dat hij verschillende Russische tennissers heeft gesproken. “Ik heb ze bijna allemaal gesproken en niemand van de Russische tennissers zit op deze oorlog te wachten, niemand spreekt zijn steun uit voor Vladimir Poetin. Ook zij hebben het zwaar.”

“Als je bedenkt dat oppositieleider Alexei Navalny werd vergiftigd en daarna alsnog in de gevangenis werd gestopt, kun je je voorstellen dat het niet gemakkelijk is om je tegen Poetin uit te spreken. Wat kun je dan nog doen om Poetin te laten stoppen met het vermoorden van onschuldige mensen?

“Sommige sporters willen zich wel hardop uitspreken, maar kunnen daarmee hun Russische familie in gevaar brengen. Daarom verlang ik echt niet van mijn Russische tenniscollega’s dat ze moeten zeggen wat we vinden, dat is simpelweg onmogelijk.”

