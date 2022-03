Het zijn gekke, rare, zware tijden voor Svitolina, die de gevolgen van de Russische invasie voelt. Nog los van persoonlijke kennissen die verschrikkelijke tijden meemaken, was Svitolina de eerste tennisser die zich uitsprak tegen haar Russische collega’s. Ze dreigde met een boycot.

Zo ver hoefde het niet te komen omdat door de ATP en WTA werd besloten om de Russische vlag in de ban te doen, maar alle randzaken hebben alsnog hun tol geëist bij Svitolina, die pauze neemt. “Mijn lichaam kan het niet meer aan en ik heb echt rust nodig”, deelt Svitolina via haar social media.

Ad

Tennis | Wilander steunt oproep Svitolina aan ATP en WTA - “Maak van Russen neutrale sporters”

Tennis Tennis | Osaka reageert op suggestie Tsitsipas: "Wil hij negen sets spelen?" 5 UUR GELEDEN

Rug

Svitolina is de huidige nummer twintig op de WTA-ranglijst en de kans is aanwezig dat ze wat zal zakken, zeker als het bijvoorbeeld niet gaat lukken om tijdens Roland Garros in actie te komen. Dat zijn allemaal zorgen voor later, want eerst moet ze eventjes aan zichzelf denken.

“Ik heb een extreem zware periode achter de rug. Niet alleen fysiek, maar ook mentaal. Mijn rug speelt al langere tijd op en daardoor kon ik me niet altijd even goed voorbereiden. Een tijdje heb ik op basis van wilskracht de pijn – ook in mijn hart – kunnen verbijten omdat ik zag hoe moedig het Oekraïense volk zich weerde, maar ik kan nu echt niet meer”, aldus Svitolina.

Tennis | "Er is meer wat we kunnen doen" - Svitolina bedroefd over oorlogssituatie in thuisland

Support

De 27-jarige Svitolina stond op de nominatie om Fed Cup te gaan spelen en ook begint spoedig het gravelseizoen, maar dat gaat dus (deels) aan haar voorbij. Het is overigens geen definitief afscheid. Zodra Svitolina zich fitter voelt, keert ze weer terug. “Ik weet zeker dat ik jullie binnenkort allemaal weer tref. Bedankt voor alle support in deze uitdagende tijd!”

WAAR KIJK JE?

Roland Garros begint 22 mei en twee weken lang zie je prachtig graveltennis op Eurosport. Wil je echt geen enkele rally missen? Stream dan via discovery+

Tennis Tennis | “Ik ben een betere tennisser geworden door te dubbelen” - Kyrgios over goede resultaten 6 UUR GELEDEN